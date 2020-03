Acht weken celstraf voor 'coronaspuger' Maastricht

De man die afgelopen dinsdag een buschauffeur in Maastricht bespuugde en daarbij zei dat hij het coronavirus had, heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 8 weken gekregen. Ook moet hij de buschauffeur een schadevergoeding van 450 euro betalen. De 19-jarige Heerlenaar moest zich vrijdag verantwoorden voor de politierechter in Roermond. De straf komt gedeeltelijk overeen met de eis van de officier van justitie, die een celstraf van 10 weken eiste, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Het incident vond dinsdag 24 maart rond 17:00 uur plaats bij het centraal station in Maastricht. De Heerlenaar wilde met de bus reizen, maar had niet genoeg saldo op zijn ov-chipkaart staan. Er ontstond een discussie met de buschauffeur waarna hij hem bespuugde. De 19-jarige riep daarbij dat hij het coronavirus had. De politie kwam ter plaatse en hield de Heerlenaar aan. Het Openbaar Ministerie heeft hem mishandeling, bedreiging en belediging ten laste gelegd. De rechter achtte uiteindelijk bedreiging wettig en overtuigend bewezen.

Het Openbaar Ministerie wil duidelijk maken dat dit soort gedrag op geen enkele wijze wordt getolereerd, jegens niemand, maar zeker niet tegen mensen met publieke en vitale taken zoals buschauffeurs, politiemensen en andere hulpverleners. Deze mensen moeten extra worden beschermd en in veiligheid kunnen werken. Iedereen moet het uit zijn hoofd laten om deze mensen zo te bejegenen.

Het Openbaar Ministerie treedt dan ook snel en hard op tegen mensen die dit soort gedrag vertonen. Met snel optreden wordt bedoeld dat de zaak via het supersnelrecht wordt afgedaan. Dit houdt in dat een verdachte binnen 3 tot 6 dagen na aanhouding voor de rechter moet verschijnen en aan het einde van de zitting meteen zijn straf hoort.

Het was vrijdag de eerste keer dat het supersnelrecht in Limburg werd toegepast. Officier van Justitie Henk Peters, officier in deze zaak, zegt daarover: "Wij kenden in Limburg nog geen supersnelrecht. Ondanks dat het een spoedklus is, moet je toch aan heel veel dingen denken, maar dankzij de medewerking van alle ketenpartners was het snel geregeld."