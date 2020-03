Jongeman (18) raakt bewusteloos tijdens surfen op Zuidlaardermeer

Een 18-jarige man uit Zuidlaren is zaterdag bewusteloos geraakt op het Zuidlaardermeer en te water geraakt, ter hoogte van Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer. Vlak nadat ontdekt werd dat hij bewusteloos in het water lag, werd de man gereanimeerd.

Surfen

De man was samen met anderen aan het surfen op het Drentse deel van het meer. Hoe hij bewusteloos is geraakt, is niet bekend. Na de noodmelding kwamen er twee ambulances naar het ongeval en werd ook de traumahelikopter vanaf vliegveld Eelde opgeroepen voor medische ondersteuning.

Ziekenhuis

Volgens de Drentse politie is de Zuidlaarder na de reanimatie met onderkoelings- verschijnselen in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.