Boete en beslag transportondernemer Amersfoort

Een transportbedrijf uit Amersfoort en de leidinggevende hebben wegens 27 overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in totaal een boete opgelegd gekregen van €378.000,- van de Inspectie SZW. Daarnaast is beslag gelegd op een vrachtwagens van het bedrijf.

Uit onderzoek van de arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW is gebleken dat het transportbedrijf negen Turkse vreemdelingen arbeid heeft laten verrichten als vrachtwagenchauffeur, waarvoor geen tewerkstellingsvergunning was afgegeven.

Daarnaast bleek dat het transportbedrijf nog 18 onbekende arbeidskrachten arbeid liet verrichten, eveneens als vrachtwagenchauffeur. Aan de vordering van de Inspectie SZW om de identiteit van deze arbeidskrachten kenbaar te maken werd niet voldaan.

Uit het onderzoek bleek verder dat het transportbedrijf geen personeel op haar loonlijst heeft staan en tijdens het onderzoek deed voorkomen dat zij de chauffeurs inleende van een Bulgaarse onderneming. Uit nader onderzoek bij de Bulgaarse autoriteiten bleek dat deze onderneming al jaren niet meer bestaat.

Het transportbedrijf heeft voor de overtredingen van de Wav een boete opgelegd gekregen van in totaal € 216.000,-. Aan de feitelijke leidinggevende is een boete opgelegd van € 162.000,- voor het leidinggeven aan deze verboden gedragingen. Daarnaast heeft de Inspectie SZW conservatoir beslag gelegd om zeker te stellen dat de opgelegde boete kan worden verhaald op het transportbedrijf. Er is beslag gelegd onder meer een vrachtwagen en bankrekeningen van het transportbedrijf.