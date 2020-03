Tien nieuwe gevallen van corona in Zeeland

Sinds zondag zijn in Zeeland tien mensen positief getest op het coronavirus (COVID19). Het betreft inwoners uit Goes, IJzendijke, Kloetinge, Middelburg, Nieuw- en St. Joosland, Sas van Gent, ‘s-Heer Hendrikskinderen, St. Annaland, Terneuzen en Westdorpe. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 162.

Twee Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal tien personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte. Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen.