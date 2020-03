Oud-werknemer aangehouden voor gewapende overval koeriersbedrijf

De verdachte is een oud-werknemer van het koeriersbedrijf. Hij is op maandag 30 maart aangehouden op het Utrechtse politiebureau aan de Kroonstraat. Het betreft een 20-jarige man uit Utrecht.



