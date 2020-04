Bewoner tijdens slaap overvallen en beschoten

In de nacht van woensdag op donderdag is in Roosendaal een bewoner aan de Bredaseweg tijdens zijn slaap door zeker twee mannen overvallen. 'Tijdens het incident werd hij beschoten. Hij raakte niet gewond. De politie is op zoek naar de daders', zo meldt de politie donderdag.

Raam

Zeker twee mannen probeerden rond 3.30 uur via een raam binnen te dringen. Toen de bewoner dit probeerde te voorkomen, werd vermoedelijk op hem geschoten. Hij hoorde namelijk een harde knal. Het slachtoffer vluchtte de woning in en belde de politie. Diverse politie-eenheden en een politiehond stelden tevergeefs een onderzoek in naar de daders. Er werd niemand meer aangetroffen.

Getuigen

De politie is een onderzoek gestart. Hierbij zijn diverse mensen verhoord. Ook is een sporenonderzoek ingesteld. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844