Coronavirus verspreidt zich ook door met elkaar te praten

Tegenover Fox News vertelde Fauci informatie te hebben waaruit blijkt dat het virus zich zou kunnen verspreiden terwijl mensen gewoon praten, eerder dan bij niezen of hoesten.

De Amerikaanse academies voor wetenschappen hebben het Witte Huis geïnformeerd dat meerdere eerste wetenschappelijke resultaten ertoe neigen te zeggen dat het virus zich verspreidt wanneer mensen uitademen.

Als dat inderdaad klopt, dan is er waarschijnlijk ook een verklaring van het grote aantal besmettingen in de VS en daarbuiten. Inmiddels maakt men zich in het Witte Huis op om haar burger te verplichten een mondmasker te dragen.