Twee jongens slachtoffer van steekincident

Op zaterdag 4 april 2020 om 2.45 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum dat er twee jongens neergestoken waren op de Baroniebaan in Tilburg. De hulpdiensten rukten uit en troffen een groepje jongens waarvan er twee gewond waren. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de slachtoffers (18 en 19 jaar uit Tilburg) en brachten die naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek en probeerde het verhaal duidelijk te krijgen. De jongens (6 in totaal) liepen op de Baroniebaan in de richting van de Ringbaan-West nabij de kruising met de Bredaseweg. Ze hadden een krat bier bij zich. Op dat moment kwam er een jongen langs op een scooter die om een biertje vroeg. Hij kreeg dat. Volgens de getuigenverklaring pakte de man plotseling een mes en ging in gevecht met de jongens. Daarbij raakte de twee slachtoffers gewond. Hierna reed hij weg op zijn scooter.

Verdachte

De gevluchte verdachte zou rijden op een zwarte scooter. Het zou gaan om een ongeveer 20-jarige blanke man met kort licht stekelhaar. Hij was gekleed in zwarte kleding. Hij was weggereden in de richting van de Reeshof, de andere kant op dus. Er is direct een zoekactie begonnen naar de verdachte. Hij is vooralsnog niet meer aangetroffen. De tactische en forensische recherche hebben de plaats delict onderzocht naar sporen en aanwijzingen. Er wordt in de omgeving naar camerabeelden gekeken.