Snelle aanhouding na overval in hotel

De politie hield zondag 5 april kort na middernacht twee mannen (28 en 35 jaar) aan die verdacht worden van een gewapende overval in een hotel aan de Pieter de Hoochstraat in Rotterdam.

Omstreeks 23.30 uur ontving de politie een melding dat in het hotel een overval had plaatsgevonden. Daarbij waren enkele personen die in een kamer verbleven overvallen door twee mannen. Daarbij werd gedreigd met een wapen en werden enkele persoonlijke eigendommen buitgemaakt. Hierna vertrokken de mannen in een auto. De politie startte direct een onderzoek, waarbij uiteindelijk de twee verdachten konden worden getraceerd en aangehouden. De politie stelt een onderzoek in.