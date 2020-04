Gewonde bij schietpartij in Hoogeveen

De politie doet onderzoek naar een schietincident dat zaterdagnacht plaatsvond in Hoogeveen. Een 23-jarige inwoner van Rotterdam raakte daarbij in de Adriaan Baasstraat gewond. In de omgeving werd een 36-jarige inwoner van Hoogeveen aangehouden. Deze verdachte is ingesloten.

Omstanders meldden in de nacht van zaterdag op zondag, rond 1.10 uur dat een man gewond op straat lag en waarschuwden de politie. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over de Rotterdammer en brachten hem met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis. De 36-jarige verdachte werd in dezelfde straat aangehouden.

Onderzoek en getuigenoproep

De politie is na het incident een onderzoek gestart om te achterhalen wat de aanleiding is geweest van het schietincident. Onderdeel van het onderzoek was ook een zoeking die nog dezelfde nacht werd gedaan in een woning in de Adriaan Baasstraat. De politie sluit niet uit dat meer mensen bij het schietincident betrokken zijn geweest en is daarom op zoek naar getuigen die mogelijk eerder die nacht iets opvallends of verdachts hebben gezien of gehoord.