Grote natuurbrand in Drentse Alteveer

In het Mensingebos bij het Drentse Alteveer is een zeer grote brand uitgebroken in de natuur. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om een gebied van ongeveer honderd bij honderd meter.

De brandweer is met veel voertuigen van diverse korpsen ter plaatse en probeert de brand onder controle te krijgen. De veiligheidsregio roept mensen op om hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven. Inmiddels is een NL-Alert verstuurd. Mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.