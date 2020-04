Man neergestoken in Vlissingen

Agenten kwamen ter plaatse en troffen de gewonde man, een 25-jarige Vlissinger, aan in de Toutenburg. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend. Op de plek waar de man is aangetroffen startten agenten het onderzoek. Omdat het incident mogelijk iets eerder had plaatsgevonden op het pleintje bij de Sterkenburg, is ook daar onderzoek gedaan.

Er zijn getuigen gehoord. De man zelf was nog niet in staat om een verklaring af te leggen, vandaag wordt hij gehoord door rechercheurs. De aanleiding voor het incident wordt nog onderzocht. Er is nog geen verdachte aangehouden.