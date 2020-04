Opnieuw grote natuurbrand in Drenthe

Derde natuurbrand

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend, ook is nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Het is de derde natuurbrand in korte tijd in Drenthe. Korpsen uit De Krim, Zwinderen, Hoogeveen, Zuidwolde, Westerbork, Ruine, Dwingelo en Coevorden zijn aan het blussen. Over de oorzaak van de brand kon de veiligheidsregio Drenthe nog niets zeggen.

Update 20.45 uur

De brandweer heeft zojuist het sein brand meester gegeven.