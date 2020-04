Rutte: coronamaatregelen volhouden, terug naar 'normaal' zaak van lange adem

'Geen grotere fout'

Rutte waarschuwde dat we geen grotere fout kunnen maken dan vanaf nu losser met de maatregelen om te gaan. Rutte deed ook de dringende oproep om Pasen thuis of dichtbij huis te vieren. Het kabinet neemt uiterlijk 21 april een nieuw besluit over maatregelen die na 28 april moeten gelden. Daarbij is de kans groter op 'begin van normalisering als we ons aan de regels houden, zoals 1,5 meter afstand houden', zo zei Rutte. 'Maar', zei Rutte, 'garanties dat er ook echt iets verandert na 28 april kan ik niet geven.

Slimme apps

Minister De Jonge zei dat het kabinet denkt aan het inzetten van slimme apps. Zo'n app waarschuwt bijvoorbeeld wanneer je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is geweest met het coronavirus. Dan kun je in thuisisolatie gaan tot de symptomen weer zijn verdwenen. Ook komt er een app waardoor je makkelijker contact kunt houden met een arts.