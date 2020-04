Poolse man aangehouden na mishandeling landgenoot

Een 38-jarige Poolse man is dinsdag 7 april 2020 omstreeks 23.50 uur op een camping aangehouden omdat hij in een vakantiehuisje een 52-jarige landgenoot mishandeld zou hebben.

Het slachtoffer had verwondingen in zijn gezicht en deed met behulp van een tolk aangifte. Hij vertelde dat hij tijdelijk met twee mannen en een vrouw in een vakantiehuis woont. Terwijl hij in bed lag te slapen werd hij door een van de medebewoners zonder enige aanleiding met gebalde vuisten op zijn gezicht geslagen. Hij is daarop het huisje uit gevlucht en heeft bij de beheerder van het park alarm geslagen. Zij zijn samen terug naar het huisje gelopen om de huisgenoot aan te spreken over zijn gedrag. Deze man bleek echter nog steeds agressief te zijn, waarbij hij het tweetal belaagde, tijdens het tumult heeft hij daarbij zelf ook een hoofdwond opgelopen.