Hagenaar in been geschoten bij aanhouding

Een 59-jarige Hagenaar is woensdagochtend 8 april gewond geraakt bij zijn aanhouding in de Honthorststraat. 'De man is overgebracht naar een ziekenhuis', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Melding geluidsoverlast

Agenten begaven zich naar de Honthorststraat in Den Haag naar aanleiding van een melding over geluidsoverlast. Op enig moment voelde een van de agenten zich genoodzaakt te schieten. Daarbij raakte de man gewond aan zijn been.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt of het gebruikte geweld rechtmatig was. Wanneer een agent zijn wapen gebruikt heeft en door politievuur letsel ontstaat, volgt altijd een onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche is een onafhankelijke organisatie onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.