KMar haalt mannen met doorgeladen vuurwapen uit trein op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden in een trein die op het perron van Schiphol binnen kwam. 'Eén van de twee mannen had een doorgeladen vuurwapen bij zich, zo heeft de KMar laten weten.

112-melding

Nadat de KMar een 112-melding had ontvangen dat iemand een vuurwapen doorlaadde in een trein die onderweg naar Schiphol was ging een speciaal team van de KMar ter plaatse. Vervolgens troffen ze bij een man die aan het opgegeven signalement voldeed een doorgeladen vuurwapen aan. De vuurwapenbezitter en zijn medereiziger zijn aangehouden voor verder onderzoek.

Overmeesterd

Het tweetal, een 33-jarige en 22-jarige Amsterdammer werd aangetroffen in de trein met een doorgeladen vuurwapen. Hierop werd het tweetal door een snelle reactie eenheid van de KMar overmeesterd en aangehouden.

Openstaande signaleringen

De mannen bleken nog gezocht te worden voor openstaande signaleringen. Er wordt onderzoek gedaan naar het motief van de mannen, waarbij niet wordt uitgegaan van een terroristisch oogmerk. De mannen zitten vast voor verder onderzoek door de recherche van de KMar.