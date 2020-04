Wethouder Nederweert Henk Cuijpers overleden

Op zondag 12 april is na een kort ziekbed wethouder Henk Cuijpers van de gemeente Nederweert overleden. Henk Cuijpers werd 57 jaar.

Henk Cuijpers was sinds 1990 lid van de lokale partij Jongeren Akkoord Nederweert (JAN). In 1998 werd hij raadslid. Vanaf 2015 bekleedde hij de functie van fractievoorzitter. Op 5 juli 2018 werd hij benoemd tot wethouder binnen de nieuw gevormde coalitie van de partijen JAN, Nederweert Anders en D66.

Zijn portefeuille bestond onder meer uit het sociale domein, inkomen en bijstandsverlening, financiën, leefbaarheid in de kernen en de projecten armoedebeleid, gemeenschapshuizen, het Alternatief tracé N266 / N275) en de Kanaalzone.

Meer dan alleen politicus

Naast zijn werk in de gemeentepolitiek was Henk Cuijpers maatschappelijk zeer betrokken. Hij vervulde tal van functies binnen het verenigingsleven van Nederweert. Henk zal gemist worden in de gehele gemeente.

Het gemeentebestuur en de organisatie zijn diep bedroefd door dit verdrietige nieuws en wensen familie, nabestaanden en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.