Drie verdachten viervoudige moord Enschede op vrije voeten

Twee mannen en een vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat besliste de rechtbank Overijssel woensdag tijdens een pro-formazitting. De drie mannelijke hoofdverdachten blijven wel in voorlopige hechtenis, zo oordeelde rechtbank dinsdag al tijdens de pro-formazitting.