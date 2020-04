ACP: oud-agenten massaal bereid bij te springen tijdens coronacrisis

Esmé Rijs (ACP) is blij met de grote bereidheid te helpen: “Inmiddels hebben zich al 500 oud-agenten gemeld, uit het hele land. Politiemensen zetten een stap vooruit waar anderen een stap achteruit zetten, het is hartverwarmend. Eens een politiemens, altijd een politiemens, ze hebben een groot blauw hart.”

Initiatief oud-agent

De oproep aan oud-agenten is een initiatief van Jaap Visser, die vijf jaar bij de politie werkte. Visser: “Je zag het in de zorg waar oud-medewerkers zich melden, maar de politie is ook een vitaal beroep. En de grote bereidheid doet me goed, ook al is de inzet nu misschien nog niet nodig maar als de nood aan de man komt, dan staan er honderden oud-collega’s klaar. Misschien niet gelijk voor in de frontlinie maar vooral ook om te ondersteunen op allerlei gebied.”

Nationale Politie blij met aanmeldingen

De Nationaal Algemeen Commandant Coronacrisis van de politie, Max Daniel, vindt het fantastisch dat oud-collega’s hun hulp aanbieden. Zodra het nodig is, zal er dan ook zeker een beroep op hen worden gedaan, aldus Daniel. “Het raakt ons echt om te weten dat er nog zoveel blauw bloed in hun aderen stroomt. Oud-collega’s, gepensioneerde mannen en vrouwen die graag zouden willen ondersteunen om deze crisis de baas te kunnen als politie. Weg bij de politie, maar de politie is nog lang niet weg bij hen, dank daarvoor!"