Coronacrisis kost banen en doet aantal ww-uitkeringen sterk stijgen

UWV registreerde eind maart 250.400 lopende WW-uitkeringen. Dat is een toename van 10.200 uitkeringen ten opzichte van februari (+4,3%). Deze toename komt doordat er in maart 37.800 nieuwe uitkeringen zijn toegekend, terwijl er 27.600 uitkeringen werden beëindigd. Dit blijkt uit de donderdag gepubliceerde WW-cijfers van UWV.

Sector horeca en catering en de uitzendbranche

‘De maand maart kende twee gezichten. In de eerste helft viel de toeloop naar de WW nog mee. In de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat. Veel meer jongeren zijn in maart in de WW terecht gekomen', zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. 'Ook zien we een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering en de uitzendbranche. Deze twee houden met elkaar verband. Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen’, aldus Witjes

Aantal nieuwe uitkeringen stijgt

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in maart sterk gestegen ten opzichte van februari. In maart verstrekte UWV 37.800 nieuwe WW-uitkeringen. Dit zijn er 11.200 meer dan in februari (+42%). Ten opzichte van maart vorig jaar is de stijging 53%. Naast nieuwe uitkeringen, zijn er ook uitkeringen beëindigd. In maart zijn er 27.600 WW-uitkeringen beëindigd wegens bijvoorbeeld het vinden van werk of bereiken van de maximale duur.

Sterke toename WW-uitkeringen bij jongeren

Alle leeftijdsgroepen laten een toename van het aantal nieuwe uitkeringen zien. Bij jongeren tot 25 jaar is deze toename het sterkst. In februari verstrekte UWV nog 2.600 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren. In maart waren het er 7.500. Dat is een forse toename van bijna 5.000 nieuwe uitkeringen. Ten opzichte van maart vorig jaar is sprake van meer dan een verdrievoudiging van het aantal toegekende WW-uitkeringen. Toen ging het om 2.400 nieuwe uitkeringen aan jongeren.

Vooral stijging in horeca, uitzendbedrijven en cultuursector

Bij het merendeel van de sectoren steeg in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen ten opzichte van februari. Van een bovengemiddeld sterke stijging was sprake bij de horeca en catering (+224%), uitzendbedrijven (+143%) en de cultuursector (+94%).

Overheidsmaatregelen

De gevolgen van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn groot voor deze sectoren. Uit de horeca werden 4.400 nieuwe uitkeringen toegekend, bij uitzendbedrijven 9.450 en uit de cultuursector 540. Vooral jongeren tot 25 jaar die in deze sectoren werken, stromen in maart vaker de WW in dan de maand ervoor.

Maandelijkse WW-cijfers

UWV en CBS publiceren elke maand op de derde donderdag van de maand de werkloosheidscijfers in Nederland. Dit persbericht is een extra toelichting op de WW-cijfers van UWV. De WW-cijfers gaan altijd over het aantal officieel toegekende uitkeringen. De cijfers over het aantal WW-uitkeringen van de maand april verschijnen vanwege Hemelvaart op woensdag 20 mei.