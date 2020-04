De politie zoekt drie daders mishandeling in Stadskanaal

De politie zoekt drie daders van een ernstige mishandeling aan de Spechtenhof in Stadskanaal. Een 32-jarige man liep hierbij verwondingen op aan zijn hoofd.

De mishandeling vond woensdagavond 15 april plaats, tussen 22.15 en 22.30 uur. Rond die tijd werd aangeklopt bij de woning van het slachtoffer. Toen hij opendeed werd hij aangevallen en ontstond er een vechtpartij bij de voordeur. Nadat het slachtoffer meerdere klappen op zijn hoofd had gehad, vluchtten de drie daders in de richting van de Wielewaalhof en daarna de Lijsterhof. De daders maakten gebruik van gezichtsbedekking. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.