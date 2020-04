Defensie schenkt opnieuw aan voedselbanken

Muesli, thee, crackers, boter, vruchtensap, brood en pizza’s. Het is een greep uit de ongeveer 6.000 kilo levensmiddelen die Defensie vrijdag afleverde bij voedselbanken in Noord-Nederland.

De distributie van de houdbare en diepgevroren etenswaren gebeurde vanuit het militaire complex in Bathmen. Vandaar reden militairen de spullen in speciale wagens naar de regionale distributiecentra in Groningen en Meppel.

Jungletraining Belize

De proviand was eigenlijk bestemd voor militairen die voor de jungletraining naar het Centraal-Amerikaanse Belize zouden gaan. De voedselcontainers waren al onderweg toen de training vanwege de coronacrisis werd afgeblazen. Defensie liet het schip rechtsomkeer maken.

Enkele weken geleden schonk Defensie ook al duizenden kilo’s levensmiddelen aan voedselbanken. Militairen brengen momenteel ook de bevoorrading van zo’n 50 voedselbanken en uitgiftepunten in de regio’s Amsterdam, Haaglanden en Tilburg weer op gang. Dat gebeurt door in de 3 distributiecentra te helpen bij de herverdeling van bulkverpakkingen naar kleinere hoeveelheden.