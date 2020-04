53 bekeuringen voor overtreden noodverordening Politie stopt illegaal pokertoernooi

Na een melding heeft de politie van Zaanstad, in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.15 uur een illegaal pokertoernooi beëindigd. In een bedrijfspand aan de Penningweg waren 53 personen aanwezig, die naar later bleek, een illegaal pokertoernooi hielden. Aangezien de maatregelen rond de noodverordening overtreden werden, zijn alle aanwezigen bekeurd. Die boete is 390 euro per persoon.