Duitsers slaan advies om niet naar Nederland te komen in de wind

Volgens 1Limburg slaan Duitsers het advies om niet naar Nederland te komen volledig in de wind. Zo waren er inwoners van Duitsland die een mail hadden ontvangen van jachthaven Roermond dat zij hun boot te water moesten laten, of dat zij aan hun boot moeten werden. Een handhaver zegt dat hij dit verhaal in een uur tijd al zestig keer had gehoord.

Daarnaast gingen veel Duitsers richting winkelcentra omdat er veel zaken pas maandag in hun eigen land weer opengaan. Bij de overgang in Voldrop was geen controle, maar stond de nabijgelegen parkeerplaats van een tuincentrum vol met auto’s met witte kentekenplaten.