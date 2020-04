KHN staakt overleg met vakbonden na weigering oplossen coronaproblemen

De afgelopen periode heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gesprekken gevoerd met de vakbonden CNV Vakmensen (CNV) en FNV Horeca (FNV) over tijdelijke maatregelen met betrekking tot flexibiliteit en verlofdagen. In deze gesprekken heeft KHN aangekaart dat alle financiële druk nu uitsluitend op de schouders van de werkgever ligt en er geen enkel offer van werknemerszijde is gevraagd of geboden.

De nood bij horecaondernemers is hoog en als er niet snel wordt ingegrepen, moet twee derde van de horecazaken voor 1 juli zijn deuren sluiten. Om de lasten eerlijk te verdelen was KHN vastbesloten om met de vakbonden tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen met betrekking tot de invoering van maatregelen die voor verlichting kunnen zorgen bij horecaondernemers. Het is volgens KHN onvermijdelijk dat ook door werknemers een steentje moet worden bijdragen om de horeca te laten overleven. Echter weigeren de vakbonden concrete medewerking.

Inhoudelijke vraag

In een tijd waarin de covid-19 crisis iedereen raakt en de maatschappelijke oproep is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en de pijn te delen, heeft KHN de vakbonden gevraagd om mee te werken aan:

Het gespreid betalen en/of later uitbetalen van vakantiegeld.

Het tijdelijk stoppen van opbouw vakantiedagen en/of vakantiegeld gedurende de periode van sluiting en dus inactiviteit van werknemers.

De mogelijkheid om een aantal vakantiedagen eenzijdig in te kunnen zetten in deze periode van sluiting.

De mogelijkheden bespreken van het tijdelijk stoppen van pensioenopbouw en daarmee premiebetaling stoppen gedurende een aantal maanden.

KHN heeft de bonden gevraagd constructief mee te denken en een concrete bijdrage te leveren. Echter is er op al deze punten vooralsnog geen enkele sprake van medewerking vanuit de bonden, zo bleek uit een gesprek van donderdag 16 april jl. De vakbonden geven weliswaar aan begrip te hebben voor de situatie van de werkgevers, maar blijkbaar is dit niet genoeg om ook daadwerkelijk in beweging te komen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen; het is dan ook niet uit te leggen waarom de verantwoordelijkheid alleen bij de werkgever wordt neergelegd.

Werkgelegenheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Medewerking van de vakbonden op de door KHN genoemde punten kan horecaondernemers op korte termijn adem geven en daarmee de kans vergroten op het voortbestaan van hun bedrijven. Het lijkt of de vakbonden vergeten dat daar

1-op-1 werkgelegenheid en dus baanbehoud tegenover staan. Door geen medewerking te verlenen op deze punten, helpen de vakbonden de werkgevers verder in de put, met als mogelijk gevolg een sterk toenemende druk op het UWV loket de komende weken en maanden. KHN is verbaasd over de passieve houding van de vakbonden. Dít is een kans om aan baanbehoud te werken!

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Het is onbestaanbaar dat de vakbonden op géén van de verzoeken ingaan. Juist in deze tijd móeten werkgevers en werknemers samen optrekken; het behoud van banen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen door samen te werken, kunnen we deze crisis doorstaan."

Teleurstelling

De vakbonden gaven aan wél mee te willen denken op de langere termijn, zoals transitieregelingen voor medewerkers naar andere branches. Op zich een positieve en constructieve gedachte, maar met de huidige vooruitzichten en tekortschietende noodmaatregelen van het kabinet is voor een groot deel van de werkgevers helemaal geen langere termijn weggelegd. De problemen zijn nú!

Brandbrief minister Wiebes & minister Koolmees

Op 15 april jl. stuurde KHN de ministers Wiebes en Koolmees een brandbrief en vroeg het kabinet concreet om actie te ondernemen om ook de vakbonden op dit punt in beweging te krijgen. Het kan in deze tijd niet zo zijn dat de vakbonden niet bereid zijn te bewegen en alle risico’s en verantwoordelijkheid bij de werkgevers laten liggen. De covid-19 crisis betekent een economische impact van jewelste. Willen we dit als maatschappij overleven, dan zal de financiële pijn zo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden over zowel werkgevers als werknemers. n individuele afspraken met 340.000 horecamedewerkers voor enige verlichting zorgen. Gelukkig hebben we al veel goede voorbeelden van bereidwilligheid voorbij zijn gekomen.