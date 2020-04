Fietser overlijdt na aanrijding

De bestuurder van de auto is aangehouden, dat is een standaard procedure bij verkeersongevallen, en na verhoor heengezonden. Uit de gehouden testen is naar voren gekomen dat hij geen alcohol of drugs heeft gebruikt.

De auto is voor nader onderzoek in beslaggenomen, dat is eveneens een standaard procedure, om het aan een technisch onderzoek te kunnen onderwerpen. De resultaten van het onderzoek zal de politie na afronding hiervan delen met het Openbaar Ministerie.