Geen vierdaagse en Vierdaagseffeesten in 2020

Premier Rutte heeft aangekondigd dat er tot 1 september in Nederland geen grote evenementen kunnen plaatsvinden vanwege de bestrijding van het coronavirus. Deze verlenging van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen betekent dat de Vierdaagse afstandsmarsen en de Vierdaagsefeesten in 2020 definitief niet door kunnen gaan.

Met dit besluit is er nu duidelijkheid gekomen. Hoewel het voor alle betrokkenen een teleurstelling is dat er dit jaar geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in Nijmegen zullen zijn, is er ook begrip.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: “De verlenging van het verbod op evenementen is niet geheel onverwacht. Dat neemt niet weg dat dit voor Nijmegen en de regio wel een forse dreun is die de nodige emoties oproept. Ik leef mee met de organisatoren en al die ondernemers die op een mooie Vierdaagseweek hadden gehoopt en nu veel inkomsten zien verdampen. Dit is niet alleen een hevige teleurstelling voor organisatoren, vrijwilligers, ondernemers, wandelaars en bezoekers maar voor alle inwoners van Nijmegen en de Vierdaagseregio. De Vierdaagse hoort bij Nijmegen en Nijmegen hoort bij de Vierdaagse. Dat gevoel blijft, ook nu we noodgedwongen een jaartje moeten overslaan. Maar uiteraard staan gezondheid en veiligheid voorop, en kan ik dit besluit begrijpen.”

Henny Sackers, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE: “Alhoewel we steeds meer rekening hielden met dit scenario, valt de definitieve afgelasting ons zwaar. Uiteraard staat ieders gezondheid voorop, maar we weten ook dat tienduizenden wandelaars enorm naar de 104de Vierdaagse hebben toegeleefd. Afgelasting is noodzakelijk en begrijpelijk, maar brengt eveneens teleurstelling met zich mee. Die teleurstelling treft ook al onze medewerkers, vrijwilligers, partners, sponsoren, leveranciers en ieder ander die de Vierdaagse een warm hart toedraagt. Iedereen heeft hard gewerkt, veel geïnvesteerd en zich op ons mooie evenement in juli verheugd. Het is dan ook heel erg spijtig dat de Vierdaagse niet doorgaat.”