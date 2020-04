Vannacht opnieuw zendmast in brand gestoken, nummer 18 in de reeks

In de nacht van woensdag op donderdag is in Vlissingen brand gesticht in een zendmast aan de Zwanenburgseweg. Dit meldt de politie donderdag.

18e brandstichting zendmast

Het is al de 18e brandstichting in een zendmast in de afgelopen weken. De eerste brandstichting was op 3 april in Beesd. 'De brand naast het parkeerterrein aan de Zwanenburgseweg in Vlissingen werd rond 01.15 uur gemeld. De brandweer bluste de brand. De zendmast werd daarna door de politie onderzocht. Hierbij werd de omgeving afgezet', aldus de politie. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. De schade aan de zendmast is aanzienlijk. Het politieonderzoek aan de Zwanenburgseweg werd rond 4.00 uur afgerond.

Landelijke coördinatie

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant onderzoekt de brand aan de Zwanenburgseweg. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit.

Overzicht van alle 18 brandstichtingen

1. 3 april Beesd

2. 5 april Neerkant

3. 6 april Rotterdam

4. 9 april Nuenen

5. 10 april Groningen

6. 10 april Dronten

7. 11 april Tilburg

8. 11 april Veldhoven (1 van 2)

9. 11 april Veldhoven (2 van 2)

10. 11 april Oudenbosch (1v2)

11. 11 april Oudenbosch (2v2)

12. 12 april Rijswijk (GLD)

13. 13 april Almere Haven (1v2)

14. 13 april Almere Haven (2v2)

15. 14 april Spijkenisse

16. 18 april Amsterdam (1v2)

17. 18 april Amsterdam (2v2)

18. 23 april Vlissingen

Oproep politie

Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. Ziet u een verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112.