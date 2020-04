CEO van KLM levert deel van salaris in

Pieter Elbers - KLM President & CEO: 'De impact van COVID-19 op KLM is ongekend groot. Niemand heeft de crisis waarin we nu zitten kunnen voorzien en de ontwikkelingen hebben zich afgelopen weken in snel tempo opgevolgd. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van COVID niet alleen groot zijn, maar ook langer zullen duren. Dat zal meer focus op kosten leggen en extra inspanningen van iedereen vragen. Ik heb vandaag de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering geïnformeerd dat ik tot het eind van dit jaar 20% van mijn vaste salaris inlever.Ik heb er vertrouwen in dat KLM door deze periode heen komt en ben trots op de flexibiliteit en de inzet van alle KLM collega’s onder deze moeilijke omstandigheden. Ook ben ik dankbaar voor de loyaliteit die we nog steeds ervaren van onze klanten en voor de steun die de overheid het bedrijfsleven geeft. Gezamenlijk blijven we ons richten op het behouden van zoveel mogelijk banen voor KLM’ers en op het optimaal inzetten van ons routenetwerk voor Nederland.'

Reeds eerder is door KLM besloten en gecommuniceerd, mede gezien de COVID-19 crisis, dat de vaste salarissen van de directie niet stijgen in 2020, dat de variabele beloning over 2019 niet is uitgekeerd en dat op voorhand is afgezien door de directie van variabele beloning over 2020. Ook is de eerder voorgestelde aanpassing van het toekomstige beloningsbeleid die initieel stond geagendeerd voor vandaag, van de agenda gehaald.

'De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de uitstekende manier waarop het KLM management gezamenlijk met alle KLM-ers deze ongekende crisis aanpakt en waardeert het initiatief van Pieter om een deel van zijn vaste salaris in te leveren. Eerder was al afgesproken tussen Raad en directie om af te zien van variabele beloning en salarisverhoging in 2020. Het voorstel tot aanpassing van het toekomstige beloningsbeleid had niet geagendeerd moeten worden', aldus Cees 't Hart, Voorzitter van de Raad van Commissarissen KLM.