Brand in schuur Klazienaveen

In Klazienaveen is zondagavond brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan het Van Echtenskanaal Noordzijde. Dikke zwarte rookwolk van de felle brand verspreidden zich over de omgeving. Brandweerlieden uit Emmen, Schoonebeek en Klazienaveen waren aanwezig.