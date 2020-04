Gewonde bij aanrijding in Klazienaveen

Op het Van Echtenskanaal Noord Zijde in het Drentse Klazienaveen deed zich maandagmiddag een aanrijding voor tussen een snorfietser en een personenauto.

De afslaande automobilist zag vermoedelijk een tegemoet komende snorfietser over het hoofd met een aanrijding tot gevolg

De bestuurder van de snorfiets is na een eerste onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen.