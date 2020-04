Aangebrand eten zorgt voor rookontwikkeling

Maandagmiddag iets na 15:00 uur is de brandweer van Boxtel gealarmeerd voor een woningbrand aan de Elzengaard in Boxtel. De brandweer rukte met twee tankautospuiten uit.

Ter plaatse bleek het echter te gaan om eten wat te lang in de oven had gestaan en aangebrand was wat weer voor rookontwikkeling zorgde. De brandweer heeft nog metingen verricht maar zij hebben niks meer waargenomen