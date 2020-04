Ongeval met dodelijk afloop Slochterweg

Op maandag 27 april 2020 heeft op de Slochterweg (N247) kort voor middernacht een éénzijdig ongeval plaats gevonden. De 69-jarige bestuurder uit Purmerend en enige inzittende is daarbij om het leven gekomen. De politie stelt een onderzoek in naar de omstandigheden.

Om 23.53 uur kwam op de meldkamer een telefoontje binnen dat een personenauto op de Slochterweg van de weg was geraakt. Als de politie ter plaatse komt blijkt dat de bestuurder is overleden. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) stelt een onderzoek in naar de oorzaak van dit ongeval.