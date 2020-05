Cash en coke in verborgen ruimte

De politie heeft vrijdag 10 april in Breda drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. In een bestelbus is in een verborgen ruimte een kleine 10 kilo cocaïne en circa € 800.000 in contanten aangetroffen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 35 jaar uit Breda en een 39-jarige inwoner uit Zaandam. Alle drie de mannen zitten nog vast en zullen zich half juli moeten verantwoorden bij de rechter.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden rond het middaguur een bestelbus op het Vekenoord in Breda. De bus was kort daarvoor weggereden bij een loods aan het Hazepad. Bij de controle van de bus zagen de agenten al snel dat er een verborgen ruimte was aangebracht. Het lukte de agenten om de verborgen ruimte te openen en ze zagen dat zich in die ruimte twee bigshoppers bevonden. De ene tas was gevuld met pakketten waarvan later bleek dat het een kleine 10 kilo cocaïne was en de andere bigshopper was gevuld met bundels briefgeld. Hierop werd de 26-jarige bestuurder aangehouden en de bus, de cocaïne en het geld in beslag genomen.

Controle personenauto's en doorzoeking loods

Op hetzelfde moment werden twee personenauto’s gecontroleerd door andere agenten van de Dienst Infrastructuur. Deze auto’s waren ook net bij de loods aan het Hazepad geweest. In één van deze auto’s is ook nog een verborgen ruimte aangetroffen; deze was echter leeg. De Zaandamse bestuurder van deze auto en de bestuurder van de andere auto uit Breda zijn ook aangehouden als verdachten van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. De auto’s zijn in beslag genomen en in totaal zijn bij alle verdachten zes smartphones in beslag genomen. De doorzoeking van de loods aan het Hazepad heeft niets opgeleverd.

Verborgen ruimtes

Specialisten van de politie treffen steeds vaker verborgen ruimtes aan in voertuigen. Deze ruimtes zijn geen voorzieningen die standaard in de auto aanwezig zijn. De ruimte is achteraf op professionele wijze ingebouwd en heeft geen ander doel dan bijvoorbeeld cash geld, verdovende middelen of wapens aan het ambtelijk toezicht te onttrekken.