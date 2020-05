Politie herenigt moeder en verloren zoon na 25 jaar

Eind 2019 ontvangt rechercheur José Stevens uit Limburg een mail met een noodkreet: “Kidnapped in '94 -Looking for my mother – HELP!”. De mail blijkt van Angelo, die als baby door zijn vader ontvoerd werd naar Roemenië. 25 jaar later gaat Angelo op zoek naar zijn Nederlandse moeder – en vindt haar in Limburg. José hielp moeder en zoon te herenigen. ‘Het is dankbaar werk, hier doe je het voor.’

Hereniging moeder en zoon

Kort na zijn geboorte gingen de Nederlandse moeder en Roemeense vader van Angelo uit elkaar. Hij werd door zijn vader meegenomen naar Roemenië, waar hij het merendeel van zijn leven woonde. Zijn moeder, Mia, probeerde hem nog te vinden via een opsporingsprogramma op televisie, maar kwam met lege handen thuis.

Hereniging

José: ‘Al snel kregen Angelo en ik goed contact via de mail. Hij vertelde me meer over zijn achtergrond en verhaal. Hij wilde zijn moeder zo graag leren kennen, maar vond het ook spannend en was onzeker over het contact met de politie. Uiteindelijk heb ik zijn moeder gevonden, ze woont nog steeds op dezelfde locatie in Limburg. Ook zij wilde dolgraag contact met haar verloren zoon, maar ze was onzeker over hoe dat zou gaan.’

‘Meteen goed’

José denkt met plezier terug aan de hereniging: ‘Ik heb hen hier in maart bij mogen begeleiden, dat was een prachtige ervaring. Mia en Angelo vielen elkaar al in de armen voordat we ze goed en wel aan elkaar hadden voorgesteld. Het was meteen goed. Ik ben trots dat ik dit vanuit mijn politie- en levenservaring heb kunnen begeleiden. Mensen weer bij elkaar brengen, dat is mijn drive om dit werk te doen.’ Mia en Angelo hebben nu weer regelmatig contact.

Mis je mei

Het verhaal van Mia en Angelo staat in het teken van de start van Mis je mei, de maand waarin we extra aandacht hebben voor vermiste personen. José: ‘Veel vermiste mensen worden enorm gemist door hun geliefden en familie. Als de extra aandacht zorgt voor nieuwe tips, kan dat heel waardevol zijn. Er hoeft maar één juiste tip tussen te zitten om een zaak op te lossen’. Meer informatie over vermiste personen en mogelijkheden om tips door te geven, vind je hier.