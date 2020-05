Poolse mannen vernielen woning en mishandelen bewoner

In een vrijstaande woning aan de Dongenseweg in Kaatsheuvel zijn vrijdagavond flinke vernielingen gepleegd. Een van de bewoners werd bij thuiskomst mishandeld. De politie heeft drie Poolse mannen (23,29 en 33 jaar) aangehouden ter zake de verdenking van mishandeling en / of vernieling.

De politie kreeg zaterdag 2 mei 2020 omstreeks 01.15 uur een melding dat in een woning aan de Dongenseweg een man mishandeld was en er mensen flink doorgedraaid waren. De agenten troffen buiten vier mannen en een vrouw aan. Een van hen, een 33-jarige Pool, maakte een angstige indruk. Hij bleek mishandeld te zijn en had verwondingen aan zijn hoofd. Hij heeft met hulp van een tolk aangifte gedaan. Hij was rond 24.00 uur thuis gekomen en trof daar een enorme ravage aan in de woning en op zijn kamer. Hij zag dat beneden drie dronken landgenoten stonden, Door een van hen werd hij enkele keren met gebalde vuisten in het gezicht geslagen.

Recalcintrant

Het drietal was flink onder invloed van alcohol. Ze waren onvast ter been en kwamen slecht uit hun woorden. In de woning was het een enorme ravage. Het keukenblok, het interieur, elektrische apparaten en zelfs tussenwanden waren gesloopt. Uit het onderzoek bleek dat een 23-jarige man als verdachte van de mishandeling kon worden aangemerkt. De twee andere ‘dronken’ mannen gedroegen zich erg recalcitrant door steeds hoestend op korte afstand van de agenten te gaan staan. Zij zijn aangehouden ter zake de verdenking van openlijke geweldpleging c.q. vernieling. De eigenaren van het pand, die dat gemeubileerd verhuren, hebben aangifte gedaan van de vernielingen.