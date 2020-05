Auto rijdt door na aanrijding met fietster

Op de kruising van de Hoofdstraat met de Groeneweg en de Kluisstraat in Schijndel is zondagmiddag rond 15.20 uur een vrouw van haar fiets gereden. Volgens ooggetuigen zou de automobilist zijn doorgereden nadat hij gezegd had zijn auto aan de kant te zetten.

De vrouw raakte slechts lichtgewond en is ter plaatse in de ambulance onderzocht en behandeld aan haar verwondingen maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fiets van de vrouw liep wel de nodige schade op, er zat een flinke slag in het achterwiel. Volgens een woordvoerder van de politie is men nog opzoek naar de automobilist, het zou rijden in een grijze Suzuki Swift.