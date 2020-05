Man in Amsterdam hardhandig uit auto getrokken en meegenomen

Zondagavond laat is op de Etnastraat in Amsterdam een man hardhandig uit een auto getrokken en meegenomen in een ander voertuig. 'Een vrouw die naast hem in de auto zat bleef ongedeerd', zo laat de politie maandag weten.

Mogelijk ontvoering

Zondagavond rond 23.30 uur kreeg de politie een melding om met spoed richting de Etnastraat te gaan. Meerdere voertuigen reden daar een donkerblauwe auto klem waar een man en een vrouw in zaten. 'Meerdere personen stapten uit en trokken de man hardhandig uit de auto, de vrouw bleef ongedeerd. De verdachten duwden de man in een ander voertuig en gingen er snel vandoor', aldus de politie. Toen de politie ter plaatse was troffen zij op straat alleen persoonlijke bezittingen van het slachtoffer aan.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar het slachtoffer en spreekt graag met getuigen. Ook is de politie op zoek naar de betrokken voertuigen; een donkerkleurig busje en vermoedelijk een witte Audi, een witte Mercedes en een witte Golf. Heeft u de betrokken voertuigen gezien of weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.