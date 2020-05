Jongens op scooter stelen twee euro van 9-jarig meisje

Een negen jarig meisje uit het Brabantse Fijnaart is slachtoffer geworden van een diefstal waardoor de wijkagent Johan Damen er verontwaardigd is. De daders staan op foto en kunnen zich melden bij de wijkagent.

Het meisje was zelfgemaakte sierraden aan het verkopen en liet haar kraampje even onbeheerd achter. Drie jongens op twee scooters kwamen voorbijrijden en namen het geldkistje van het meisje met hierin de opbrengst van haar verkoop. De jongens gingen er met twee euro vandoor.

Tegenover Omroep Brabant zegt de wijkagent: ‘Dit is gewoon een brutale diefstal, gepleegd door drie minderjarige jongens. Het is verkeerd gedrag. Wat ze hebben gedaan, kan natuurlijk niet. Ze moeten hier van leren. En het is mijn taak als wijkagent om dit serieus op te pakken.’