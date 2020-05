Vrouw (62) aangehouden in onderzoek door misdrijf omgekomen man (52) in Zwaag

Donderdagochtend heeft de politie, in het onderzoek naar het overlijden van een 52-jarige man in Zwaag, een 62-jarige inwoonster van de gemeente Hoorn aangehouden. Dit meldt de politie donderdagochtend.

Eerste Paasdag

'Het slachtoffer werd op Eerste Paasdag levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag. Nadat onderzoek uitwees dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen, heeft de politie een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgestart', aldus de politie. Naast technisch en tactisch onderzoek, zoals buurtonderzoek en het uitlezen van camerabeelden, zijn ook diverse getuigen gehoord. Het onderzoek leverde een verdenking op ten aanzien van de nu aangehouden verdachte.

In beperkingen

Aan de verdachte zijn inmiddels beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat. Nu het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft en verdachte in beperkingen zit, worden over de inhoud van het onderzoek op dit moment geen nadere mededelingen gedaan. De politie is nog steeds gebaat bij getuigenverklaringen. 'Beschikt u over informatie die u nog niet met de politie heeft gedeeld, belt u dan met 0900-8844', aldus de politie.