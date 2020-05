Scooterrijdster gewond naar ziekenhuis na botsing met auto

Een scooterrijdster en haar bijrijdster zijn vrijdagmiddag in Emmen in botsing gekomen met een auto. Er kwamen twee ambulances naar het ongeval.

Gewond

De scooterrijdster die de scooter bestuurder werd eerst in de ambulance behandeld aan haar verwondingen en is vervolgens overgebracht naar ziekenhuis. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. Haar bijrijdster kwam met de schrik vrij.

Politieonderzoek

De precieze toedracht van het ongeval is niet bekend en wordt door de politie onderzocht.