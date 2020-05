Gaslek door aanleg glasvezelkabels in Gasteren

Op de Brink in het Drentse Gasteren is vrijdag een gaslek ontstaan bij werkzaamheden. Werklui waren bezig met de aanleg van glasvezelkabels, toen een uitloper van de hoofdgasleiding werd geraakt.

Waterscherm

Volgens omstanders 'spuit het gas uit de grond'. De brandweer legt een waterscherm aan om te voorkomen dat er een gaswolk ontstaat. Een waterscherm is een soort gordijn van waterdruppels, om het gas tegen te houden. Enexis is bezig het lek te dichten.

Gasdrukverlies

De omliggende straten zijn afgesloten. Door het lek heeft in ieder geval één straat in Gasteren last van drukverlies. Dit kan problemen opleveren als je bijvoorbeeld wil gaan koken.