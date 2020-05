Grote brand in schuur in Zuidwolde

Aan de Ommerweg in Zuidwolde heeft zaterdagochtend vroeg een grote brand gewoed in een schuur.

Bij aankomst van de brandweer stond de schuur gelegen naast een woning volledig in brand. Meerdere Drentse en Overijsselse brandweerkorpsen werden opgeroepen om de brand te blussen. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Ommerweg was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor verkeer.