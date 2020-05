Brandweer redt hert van verdrinkingsdood

In Son en Breugel heeft de brandweer een hert uit het water gered. Kort voor 7.30 uur werd zaterdagochtend de brandweer gealarmeerd voor een hert te water in het kanaal nabij Ekkersrijt in Son en Breugel.

Leden van het speciale oppervlakte reddingsteam uit Eindhoven gingen te water en haalde het dier samen met collega’s uit het water. Het hert zwom in het kanaal en werd opgemerkt door vissers welke de brandweer inschakelde. Nadat het dier uit het water was getild werd deze meegenomen door de brandweer welke het dier uitzette in de natuur nabij de Bokt in het buitengebied van Eindhoven.