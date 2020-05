Automobilist ernstig gewond bij zwaar ongeval in Veenoord

Op de Boerdijk in Veenoord is vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee auto's betrokken zouden zijn. Een auto is tegen een betonnen rand met een metalen hek gereden, om vervolgens tegen een vrachtcontainer tot stilstand te komen.

Bestuurder ernstig gewond

Na het ongeluk waren politie, brandweer en ambulance in grote getale aanwezig. De brandweer was lang bezig om de bestuurder uit de auto te bevrijden. Deze man is ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse, en een hulpverleningsvoertuig, gespecialiseerd in ernstige, complexe ongevallen. De andere auto die mogelijk bij het ongeval betrokken was heeft op het oog geen schade opgelopen.