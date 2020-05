Hoe creëer je een prettige werkomgeving thuis?

Thuiswerken komt natuurlijk steeds meer voor en wordt tegenwoordig alom geaccepteerd. Het kan echter een hele opgave zijn om een omgeving te creëren waarin je ook daadwerkelijk productief kunt zijn. Het is toch even wennen in vergelijking met het kantoor dat je wellicht op het werk hebt. Daarom zetten we in dit artikel een aantal tips op een rij hoe je een prettige werkomgeving kunt creëren.

Download alleen het nodige

Allereerst is het belangrijk om niet alles te downloaden dat je afleidt van je werk. Probeer daarom bijvoorbeeld om geen apps te downloaden die je van je werk af kunnen houden. Denk daarbij aan Facebook, Instagram of Whatsapp. De pop-ups van deze apps zorgen er namelijk sneller voor dat je afgeleid raakt terwijl je aan het werk bent.

Download echter wél een VPN. Een VPN is namelijk van cruciaal belang als je toegang wilt tot de data die op de server van het bedrijf staat. Aangezien bedrijven vaak niet willen dat deze gegevens openbaar worden gemaakt en voor iedereen toegankelijk zijn, wordt er gebruik gemaakt van een VPN. Deze stelt je in staat om toch te beschikken over de documenten die je nodig hebt om te werken.

Maak onderscheid

Ten tweede is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de plekken waar je je werk uitvoert. Heb je bijvoorbeeld een tafel waaraan je normaal eet, maak hier dan niet je werkplek van. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je deze twee dingen met elkaar gaat verbinden. Ben je dan aan het werk, dan heb je de neiging om ook aan je werkplek te eten. Zit je daarnaast met je familie te eten, dan heb je sneller de neiging om aan het werk te denken. Door een aparte werkplek te creëren, kun je jezelf ook makkelijker dwingen om te werken als je aan deze werkplek zit en kun je makkelijker ontspannen als je hier níet zit.

Denk ergonomisch

Hoewel de stoel in de kamer er fantastisch uitziet en deze erg goed is voor de stijl, hoeft dit nog niet te betekenen dat deze ook lekker zit. Het is daarom belangrijk om een stoel te kiezen die ook ergonomisch verantwoord is. Dit zorgt er niet alleen voor dat je prettiger kunt zitten, je kunt hierdoor ook het werken langer volhouden. Naast een bureaustoel moet je in dit soort gevallen ook denken aan bijvoorbeeld een verhoging voor je beeldscherm of een ergonomische muis. Deze factoren kunnen ook voor je gezondheid een cruciale rol spelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om rechtop in de stoel te zitten en niet telkens naar beneden te kijken. Het gebruiken van een tweede scherm kan hierbij helpen. Zo hoef je niet telkens naar beneden te kijken op je laptop. Dit kan namelijk voor klachten in de nek of rug zorgen.

To-do lijsten

Ook to-do lijsten kunnen bijdragen aan een verhoogde productiviteit. Mensen die de ochtend beginnen met een duidelijke takenlijst, krijgen meer werk gedaan. Dit komt omdat zij duidelijk voor ogen hebben wat er die dag gaat gebeuren. Begin je zonder takenlijst, dan kun je verdwaald raken in allerlei verschillende dingen die je nog moet doen. Daarnaast zorgt het afronden van taken en het wegstrepen van taken voor een voldaan gevoel!

Zorg voor kleine snacks

Tot slot is het belangrijk om voor kleine snacks te zorgen als je thuis werkt. Krijg je opeens trek, maar wil je nog geen pauze houden, dan kan een kleine snack een oplossing zijn. Denk in dit soort gevallen aan bijvoorbeeld een stuk fruit of een mueslireep. Deze kunnen de snelle honger verminderen en zorgen voor de energie om weer door te kunnen.

Daarbij komt dat je kleine pauzes nodig hebt om je van nieuwe energie te voorzien. Uit verschillende onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat het maken van verschillende korte wandelingen op een dag zorgt voor een verhoogde productiviteit. Dit komt allereerst door de buitenlucht, die er voor zorgt dat je met nieuwe focus aan het werk kunt beginnen. Daarnaast is lopen of wandelen goed voor de bloedsomloop.

Er zijn dus verschillende tips die je helpen om een goede thuiswerkplek in te richten. Om afleidingen te minimaliseren, is het aan te raden om niet te veel onnodige apps op je laptop te installeren. Om optimaal thuis te werken en alle documenten van je bedrijf te kunnen gebruiken, is een VPN sterk aan te raden. Zorg daarnaast voor een ergonomisch verantwoorde plek en maak regelmatig wandelingen om de bloedsomloop te stimuleren en kleine pauzes te nemen.