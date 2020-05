Maximale kredietrente: kan die niet ook omlaag?

Hoe zit het ook alweer met maximale kredietrente?

In Nederland is wettelijk geregeld dat leningen niet tegen veel te hoge rentes worden verstrekt. Dat heet maximale kredietvergoeding. Deze maximale kredietvergoeding is gelinkt aan de wettelijke rente, dat zijn twee verschillende zaken. Schuldeisers mogen wettelijk een rente in rekening brengen bij betalingsachterstanden. Voor particulieren is dat 2%. De maximale rente is altijd de wettelijke rente verhoogd met 12%, en dit is de rente die een kredietverstrekker mag rekenen voor een lening. Dit is in dit geval dus 14%.

Kan dat niet lager?

Met al die gedaalde rentes in deze corona tijden, is 14% nog wel heel hoog. Gelukkig zijn er maar weinig leningen waar je die 14% rente daadwerkelijk betaalt. Ga je een persoonlijke lening vergelijken? Dan zie je dat de hoogste rente zo’n 9% is, tegen zo’n 4% voor de goedkoopste lening. Dat is bij lange na dus nog niet die 14%. Maar waar betaal je die 14% dan wel? Die betaal je bij bijvoorbeeld online winkels of creditcards. Zo kun je bij de Wehkamp een persoonlijke lening afsluiten, ofwel achteraf gespreid betalen, en daar betaal je die 14% rente over. Dat geldt ook voor winkels als de H&M en de Bijenkorf en voor veel creditcards.

Verlaging van de maximale rente

Vanwege de huidige corona crisis en de verlaging van veel rentes, heeft de Tweede Kamer gevraagd of niet ook die maximale kredietvergoeding kan worden verlaagd. Met name door de vele betalingsachterstanden die mensen hebben. Dat kan ook betekenen dat alleen de maximale rente van online winkels wordt verlaagd, omdat daar de meeste betalingsachterstanden zijn. Wanneer die wordt verlaagd, zal bijvoorbeeld een Wehkamp niet meer de optie voor gespreid betalen aanbieden omdat de rente daarvoor te laag is. De reden dat zij zo’n hoge rente rekenen, komt waarschijnlijk doordat ze niet het risico willen lopen dat mensen uiteindelijk toch niet betalen. Bij een lagere maximale rente, kunnen ze dus niet heel veel meer rekenen voor wanbetalers. Een andere reden is dat veel mensen niet eens letten op de rente die de online winkel rekent bij het gespreid betalen, wat betekent dat zo’n online winkel daar lekker op kan verdienen. En mede daarom mag er best wel een verlaging komen voor die maximale kredietrente!