Gewonde bij steekpartij in Appingedam

Volgens de politie is de dader er na het incident vandoor gegaan. Kort na de steekpartij deed de politie een burgernetmelding doen uitgaan om uit te kijken naar een Molukse man met zwart haar en tussen de 35 en 40 jaar oud.

De politie is in en om de woning een sporenonderzoek begonnen.

We zijn in #Appingedam bij een melding van een steekincident in een woning aan de Graaf Edzardstraat. Daarbij raakte een persoon gewond; de dader is gevlucht. In en rond de woning doen we sporenonderzoek en we zijn op zoek naar de dader.