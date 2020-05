KNVB mocht Utrechtse voetbalclub DWSV uit competitie zetten

Bedreiging

Het eerste elftal van DWSV speelde op zondag 27 oktober 2019 tegen SV Rivierwijkers. Tijdens die wedstrijd werd de scheidsrechter bedreigd, waarop de wedstrijd voortijdig werd stilgelegd. De KNVB besloot hierop alle wedstrijden van DWSV op te schorten en uiteindelijk over te gaan tot opzegging van het lidmaatschap.

Incidenten

Het besluit van de KNVB volgde na langere tijd intensief contact met de club over ongeregeldheden. Na verschillende (gewelds)incidenten werd in september 2019 een ‘contract risicoaanpak’ gesloten tussen de KNVB en DWSV. Daarin stond kortgezegd dat DWSV zich niet langer schuldig mocht maken aan zware tucht- en geweldsincidenten. Ondanks deze aanpak volgde er dus alsnog een ernstig incident. Dit was voor de KNVB de aanleiding om de wedstrijden op te schorten en het lidmaatschap op te zeggen.

Terecht besluit

De rechter vindt dat de KNVB de juiste stappen heeft genomen om tot opzegging van het lidmaatschap te komen. De club is bekend met allerlei verschillende incidenten in het verleden. Tijdens de wedstrijd in oktober 2019, maar ook in de tijden daaraan voorafgaand, blijkt dat DWSV de veiligheid van spelers en functionarissen op en rond het voetbalveld niet kan garanderen.

Besluit niet terugdraaien

Dit was voldoende aanleiding voor de KNVB om tot dit besluit te komen, oordeelt de rechter. Hoewel de rechter erkent dat de voetbalbond de Utrechtse voetbalclub alle stukken had moeten geven waarop het opzeggingsbesluit was gebaseerd, is dit geen aanleiding om het genomen besluit terug te draaien.